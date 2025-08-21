Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Batan tekneyle birlikte kaybolan 2 çocuktan haber var!

Batan tekneyle birlikte kaybolan 2 çocuktan haber var!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Batan tekneyle birlikte kaybolan 2 çocuktan haber var!
Kazalar, Muğla, Milas, AFAD, Kurtarma, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'da Milas açıklarında alabora olan teknedeki 6 kişi kurtarılmış, 2 çocuk ise kaybolmuştu. Geceyi kayalıklarda geçirdiği öğrenilen 2 çocuk, sabah saatlerinde sağ olarak bulundu.

Dün Milas'ta içinde 8 kişinin bulunduğu tekne henüz belirlenemeyen nedenle battı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk etapta 3'ü Sahil Güvenlik botuna alınan, 3'ü de kayalıklardan tahliye edilen 6 kişi kurtarıldı. Kaybolan 2 çocuğun bulunması için havadan, denizden ve karadan geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Batan tekneyle birlikte kaybolan 2 çocuktan haber var! - 1. Resim

SAĞ OLARAK BULUNDULAR

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter, 3 bot, 2 dalış timi ve bölgeye gönderilen İHA ile yürütülen çalışmalar sonucu çocukların denizdeki yeri İHA tarafından tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen botlar çocukları sağ olarak kurtardı.

Batan tekneyle birlikte kaybolan 2 çocuktan haber var! - 2. Resim

AFAD ekipleri de 1 araç, 1 bot ve 3 dalış personeliyle çalışmalara destek verdiği arama-kurtarma faaliyetlerinin tamamlanırken, ekipler normale döndü.

Batan tekneyle birlikte kaybolan 2 çocuktan haber var! - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sane'nin bir yıllık maaşı 3 transferle çıktı: Kasaya giren para belli olduŞimdi torunu yardım götürüyor! Filistin'de savaşan dedesinin 107 yıllık mektubu ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Komisyonun en çarpıcı anı! Kahraman gazi, protez gözünü çıkarıp öyle konuştu - GündemProtez gözünü çıkarıp söze başladı! 'Bedel' çıkışıİlk ders zili çalmadan İstanbul Valiliği'nden sokak köpekleri talimatı! "İvedilikle başlatılacak" - GündemValilik talimatı verdi! "İvedilikle başlatılacak"İHA muhabiri unutulmadı! Hayatını kaybeden Umut Yakup Tanrıöver mezarı başında dualarla anıldı - GündemİHA muhabiri unutulmadı! Hayatını kaybeden Umut Yakup Tanrıöver mezarı başında dualarla anıldıİstanbul Valiliği'nden SMA stantlarıyla ilgili flaş karar: Yüksek sese kesinlikle müsaade edilmeyecek - Gündem"Kesinlikle müsaade edilmeyecek"BDDK raporu İmamoğlu'nu zora sokacak! Yurt dışından topladığı kredileri bakın ne için kullanmışlar - Gündem66 milyar liralık krediyi bakın ne için kullanmışlarTürk bayrağının altında direk dansına tepki yağıyor! Valilik'ten açıklama geldi - GündemTürk bayrağının altında dansa tepki yağıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...