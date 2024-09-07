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Batman Mezarlığı'nı mesken tutan dilenciler istediğini alamadığında zarar veriyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Batman Mezarlığı&#039;nı mesken tutan dilenciler istediğini alamadığında zarar veriyor
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hemen her yerde vatandaşın baş belası olan dilenciler, bu kez yeni meskenleriyle şoke etti. Batman'daki mezarlığı çevreleyen dilencilerin istediğini alamadığında kabirlere zarar verdikleri iddia edildi.

Batman'da vatandaşlar, asri mezarlığını mesken haline getiren dilencilerin mezarlara zarar verdiğini ileri sürerek müdahale edilmesi çağrısında bulundu.

Batman Mezarlığı'nı mesken tutan dilenciler istediğini alamadığında zarar veriyor - 1. Resim

DİLENİLER KENDİLERİNE YENİ MESKEN BULDU

Kenttin asri mezarlığını mesken haline getiren dilenciler, mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlardan para dileniyor. Vatandaşlar ise, mezarlığa gelen dilencilerin mezarlara zarar verdiklerini öne sürerek müdahale etmesi çağrısında bulundu. Mezarlık ziyaretinde bulunan Melike Altay, hayır yapmak isteyenlerin cami ve Kur'an kursu olduğunu söyledi.

Batman Mezarlığı'nı mesken tutan dilenciler istediğini alamadığında zarar veriyor - 2. Resim

Dilencilerin buraya zarar vermeye hakkı olmadığını belirten Altay, "Herkes ölecek ve buraya gelecek. Fakir ya da zengin olduğunu buradan anlamak zor. Kadın olsun, erkek olsun, çocuk olsun, insanlar anne ve babalarından gördüklerini yapıyorlar. Vicdanlarla oynuyorlar ve kendilerini mağdur gösteriyorlar. Dilenciler insanların vicdanını kullanarak mezarlıkta zor duruma sokuyor. Belki gerçekten ihtiyaçları yoktur ama karşı tarafı zor durumda bırakıyorlar"dedi.

Batman Mezarlığı'nı mesken tutan dilenciler istediğini alamadığında zarar veriyor - 3. Resim

DİLENCİLER MEZARLIKLARA ZARAR VERİYORLAR

Şakir Kılıç ise baya rahatsız edici durumlar yaşadıklarını dile getirdi.

Gerçekten yardıma muhtaç insanların olabileceğini kaydeden Kılıç, "Ama burada meslek haline getirenler de var. Gofret, çikolata verdiğinizde mezarlıklara basıyorlar, zarar veriyorlar. Zorla bir şeyler koparmaya çalışanlar oluyor. Sonuçta burası bir mezarlık ve hepimizin bir gün buraya geleceğini düşünürsek vicdani bir durum oluşuyor. Para vermediğinizde kendinizi rahatsız hissediyorsunuz. Burada dini sömürüyorlar" ifadelerini kullandı.

Batman Mezarlığı'nı mesken tutan dilenciler istediğini alamadığında zarar veriyor - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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