Baykal Demir, şeytani planla zihinsel engelli Erdoğan Musluoğlu'nun maaş hesabını boşalttı

Zihinsel engelli Erdoğan Musluoğlu, yaşadığı Sinop'ta Baykal Demir tarafından dolandırıldı. Musluoğlu'nun maaş aldığı bankanın mobil uygulamasını kendi telefonuna indiren Demir'in parça parça hesabını boşalttığı ortaya çıktı.

Sinop'ta yaşayan 33 yaşındaki Erdoğan Musluoğlu, Çocuk Esirgeme Kurumu yurtlarında kaldıktan sonra devletin bu yurtlarda kalan kişilere sağladığı imkan sayesinde Sinop merkezde bir okulda hizmetli olarak çalışmaya başladı.

Baykal Demir, yaşadığı yerden tanıdığı, zihinsel engelli bulunan ve algılama yeteneği oldukça zayıf olan Musluoğlu'nun durumundan istifade etmek istedi. Musluoğlu'nun maaş aldığı bankanın mobil uygulamasını kendi telefonuna indiren Demir, iletişim bilgilerini kendi bilgileriyle değiştirdi.

BANKA HESABINDAN PARÇA PARÇA PARA ÇEKTİ

Sabah'ın haberine göre; Haziran ayından itibaren Erdoğan Musluoğlu'nun mobil bankacılık uygulamasını kullanmaya başlayan Baykal Demir, 2 Haziran'da önce ayakkabı ve market alışverişi yaptı. Ardından 5 Haziran'da mobil bankacılık üzerinden 25 bin TL kredi çekildi.

6 Haziran'da ise mobil bankacılık üzerinden Baykal Demir'in eşi olan F. Demir'e 30 bin TL, oğlu H. Demir'e ise 8 bin TL gönderildi. Yine 6 Haziran'da mobil bankacılık üzerinden nakit avans çekilerek Baykal Demir'in oğlu H. Demir'in hesabına 25 bin lira gönderildi.

AİLESİNE PARA TEK TEK PARA GÖNDERDİ

Sürekli olarak Erdoğan Musluoğlu'nun hesabı üzerinden işlem yapan Baykal Demir, 6 Haziran'da mobil bankacılık üzerinden ek hesaptan 88 bin TL çekti. 7 Haziran'da yine mobil bankacılık üzerinden Ö.D., adına bin TL ve 6 bin TL olmak üzere 7 bin TL gönderildi. 8 Haziran'da T.Ü, adına bin TL gönderilirken 8 ve 9 Haziran tarihlerinde mobil bankacılık üzerinden kare kod ile para çekildi.

Erdoğan Musluoğlu'nun hesabını kullanmaya devam eden Baykal Demir, 10 Haziran'da kızı Z. Demir adına 11 bin TL, T.Ü., adına 11 bin TL, karısı F. Demir'in hesabına 25 bin TL, Ö.D., adına 5 ve 15 bin TL olmak üzere 20 bin TL gönderdi. Yine Baykal Demir'in Z.D. adlı bir kadına da 14 bin 700 TL para gönderdiği ve açıklama kısmına borç ödemesi yazdığı görüldü.

EK HESAPTAN DA YEDİ, KREDİ DE ÇEKTİ

İşlemlerini sürdüren Baykal Demir, 10 Haziran'da mobil bankacılık üzerinden 62 bin 650 TL kredi çekildi. Hemen akabinde ise oğlu H. Demir, hesabına 25 bin TL gönderildi. 12 Haziran'da yeniden 67 bin 750 TL kredi çekilirken farklı tarihlerde Erdoğan Musluoğlu'nun mobil bankacılığı üzerinden ek hesaptan ve kredi çekilerek yüksek miktardaki paralar Baykal Demir'in tanıdıklarının hesabına aktarıldı. Ayrıca talihsiz adamın adına kredi kartı çıkaran Demir, kuyumcudan135 bin lira tutarında harcama yaptı.

YILLIK İZNE GİDİNCE GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Baykal Demir, Erdoğan Musluoğlu'nun hesabından yaptığı para gönderimlerinin bazılarının açıklamasına borç ödeme yazarken bazı ödemelerine ise herhangi bir açıklama yazılmadı. Demir''in ayrıca Musluoğlu'nun 15 Haziran ve 15 Temmuz'da yatan maaşlarını da hemen hemen başka hesaplara transfer ettiği incelemede belirlendi.

Ağustos ayına kadar devam eden bu durum, Erdoğan Musluoğlu'nun kardeşi Yakup Musluoğlu'nun yıllık izin için Sinop'a gelmesi ve kardeşinin hesabını incelemesiyle ortaya çıktı. Banka hesabındaki borçları soran Yakup Musluoğlu, kardeşinden bilmiyorum şekilde cevap alınca önce bankaya gitti ardından ise polise giderek şikayetçi oldu.

Ayrıca şikayet üzerine savcılık talimatıyla Erdoğan Musluoğlu, psikiyatri servisine sevk edilerek hakkında rapor alındı.

"PARAYI BABAM GÖNDERDİ"

Erdoğan Musluoğlu'nun yakınları hesap hareketlerinde para gönderildiği belirlenen Baykal Demir'in eşi F. Demir ile oğlu H. Demir'e ulaştı.

Eşi, kendisinin banka kartını eşi Baykal Demir'in kullandığını söylerken oğlu H. Demir ise babasının kendisine birkaç defa para gönderdiğini ancak daha fazla para göndermemesini söylediği belirtildi. Ancak hesap hareketlerine göre H. Demir'e sürekli para gönderildiği belirtildi.