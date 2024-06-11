Bayram öncesi bedava! Duyan koştu, kapış kapış gitti... Mücadele anları kamerada

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 11 Haziran 2024 14:45 - Güncelleme: 11 Haziran 2024 14:52 - Güncelleme:

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Karabük’te bayram öncesi indirim kampanyası yapan bir halı mağazası ilk 100 kişiye bedava halı vereceğini duyurunca mağaza önünde uzun kuyruk oluştu. Mağazaya giren onlarca vatandaş bedava halı alabilmek için adeta birbirleri ile mücadele etti.