Şırnak’ta yoğun kar yağışı sonrasında kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Kar yağışı sonrasında kapanan yollarda dozer ile yol açma çalışmaları başlatıldı.

Sıcaklıklar düştü, Türkiye’nin farklı noktalarında kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Şırnak’ta etkili lan yoğun kar yağışı sonrasında bazı noktalarda kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

Kar kalınlığı 1 metreyi geçti

DOZERLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kentte 3 bin rakımlı Kerkül köyü yolu aşırı kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Dağlık ve engebeli bölgelerden geçen yolu açmak için ilçe Özel İdare ekipleri dozer ve loder gibi ağır iş makineleriyle yol açma çalışması başlattı.

Kapanan yollarda dozerler çalışma başlattı

3 günlük çalışmalarla yollar trafiğe açıldı, ekipler tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

SARI KODLU UYARI YAPILMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün Hakkâri, Şırnak, Van ve Siirt için "sarı" kodlu uyarı yapmıştı.

Bölge genelinde etkisini artırması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar ve buzlanma riskine dikkat çekilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası