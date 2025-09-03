Beykoz Belediyesi'ndeki skandallar bir bir ortaya çıkıyor! Akrabalarını diplomasına bakmadan işe almış

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından 26 sanığın yargılandığı davada; Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, savunmasında belediyenin fazla çalışanlarla doldurulduğu yönünde tespitlerinin olduğunu, Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün akrabalarını işe aldığını belirlediklerini belirtti.

KÖSELER'İN DAVETİYLE İŞE BAŞLAMIŞ

Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül savunmasında, 2024'ün Mayıs ayında Alaattin Köseler'in daveti üzerine uzun yıllardır farklı müdürlükler yaptığı Beylikdüzü Belediyesinden ayrılarak Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine başladığını söyledi.

"BAŞKAN YARDIMCISI OLDUKTAN BİR GÜN SONRA GÖREVDEN ALINDIM"

Gül, göreve başladıktan bir gün sonra belediye başkanı tarafından nedenini bilmeden görevine son verildiğini belirterek, savunmasında şunları anlattı:

"Görevden alındıktan sonra 14 Haziran'a kadar atıl durumda bekletildim. Bu süre zarfında görev verilmedi. 14 Haziran'da Sosyal Hizmetler Müdürlüğü verildi. Bu göreve haziran sonu gibi başladım. Temmuz ayında başkan yardımcısı olarak göreve atandım. Ancak hiç bir iştirak ve müdürlük bana bağlanmadı. Sadece benim müdür olarak görev yaptığım Sosyal İşler Müdürlüğü boştaydı. Bu nedenle hem müdürlük hem de başkanlık yaptım. Müdürlüğü aldığımda yaptığım kontrollerde alımlar için ihale yapacak bütçemizin olmadığını gördüm. Bütçe talebinde bulunmak istedim ama başkanın ek bütçe için uygun olmadığını ve benimle görüşmeyeceği söylendi. Ben de eylülde belediye meclisine ek bütçe talebinde bulundum. Eylül ayının sonunda İBB Meclisinden onay alınarak ek bütçe bize verildi. Bu süre zarfında müdürlüğe herhangi bir alım yapılmadı. 30 Eylül'de müdürlükten alındım, yerime başka bir kişi müdür olarak atandı."

Başkan yardımcılığı görevine devam ettiğini anlatan Gül, sonrasında bilgi işlem, veterinerlik, sağlık ve dış ilişkiler müdürlükleri gibi 5 müdürlüğün kendisine bağlandığını, görevini de layıkıyla yaptığını savundu.

Fidan Gül

Gül, başkan yardımcısı olarak göreve başladıktan bir gün sonra görevden alınmasının kariyeri için kötü bir durum olduğunu ve kendisini kötü olarak etkilediğinden bahsederek, diğer sanıklarla bir yakınlığının olmadığını, örgüt kavramı içerisinde de kesinlikle yer almadığını öne sürdü.

"VELİ BEY AİLESİNİ İŞE ALMIŞ, ÇIKIŞLARINI VERİNCE AYAĞINA BASMIŞ OLDUM"

Bazı alımların doğrudan, pazarlık usulü ve bazılarının da açık ihale şeklinde yapıldığından bahseden Gül, "Doğrudan alım yapamadık, pazarlık usulü alımlar yapmak zorunda kaldık bütçemiz olmadığı için. Sözü geçen 80-90'a yakın dosya bulunmakta, bu dosyalardan sadece 5'inde imzam bulunmaktadır. Destek Hizmetler ve İşletme Hizmetlerde alınan ürünlerde sorumlu başkan yardımcısı ben değilim." diye konuştu.

Gül, savunmasının devamında "İnsan Kaynakları Müdürlüğü bana bağlandıktan sonra belediye içerisinde belli yerlerin fazla çalışanla doldurulduğu yönünde tespitlerimiz oldu. Veli Gümüş'ün ailesinden ve akrabalarından işe alımların yapıldığını gördük. Kültür Müdürlüğü bünyesinde kurslarda çalışacak kişilerin PDR mezun olması gerekirken Veli Bey, psikolog mezunu kendi akrabasını işe almış. 3 aylık değerlendirme kısmında gerekli desteği ve açıklamayı yapamadığını gördük. Akrabalarının işe alındığını tespit ettikten sonra çıkışlarını yaptığım için Veli Bey'in ayağına basmış oldum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanının Veli Gümüş'ün akrabalarının işe alması dışında başka bir usulsüzlüğünü görüp görmediğini sorması üzerine Gül, "hayır" cevabını verdi.

Gül, Alaattin Köseler ile herhangi bir husumetinin bulunmadığını, aralarının mesafeli olmasının sebebinin kendisinin başkan yardımcısı olmasının ardından bir gün sonra görevden alınması olduğunu söyledi.

Duruşma, diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.