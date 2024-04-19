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Beylikdüzü'nde mağazaya silahlı saldırı! Polis, kaçan saldırganları arıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Beylikdüzü&#039;nde mağazaya silahlı saldırı! Polis, kaçan saldırganları arıyor

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beylikdüzü’nde gece saatlerinde bir butik giyim dükkanının camına 5 el ateş edildi. Dükkan sahibi kimseden tehdit almadıklarını ifade ederek, “Geldik baktık böyle bilgimiz yok. Bugüne kadar karıncayı bile incitmedik” dedi. Polis, kaçan saldırganları arıyor.

Beylikdüzü Gürpınar’da gece saatlerinde bir giyim dükkanının camına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 5 el ateş edildi. Sabah saatlerinde çevre esnafının camdaki kurşun izlerini görmesiyle iş yeri sahibine ve polise haber verildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından incelemeler yapılıp delil toplandı. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken dükkan sahibi ise düşmanlarının olmadığını ve tehdit almadıklarını ileri sürdü.

'BUGÜNE KADAR KARINCAYI BİLE İNCİTMEDİK'

İş yeri sahibi Birsen Tugay, “Sabah esnaf arkadaşlar eşime haber vermiş. Geldik baktık böyle bilgimiz yok. Bugüne kadar karıncayı bile incitmedik. 22 yıldır esnafız. Böyle bir şey görmedik duymadık. Daha önce aşağıdaki esnaf arkadaşa yapıldı. Burada bir kuaföre yapıldı şimdi bu sene burası. Bu sene Gürpınar’a ne oldu ben anlamıyorum. Anlam veremiyorum” dedi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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