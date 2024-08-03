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Beyoğlu'nda kadınlara darp mekanı! Belediye harekete geçti, karar verildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas haber Ajansı
- Güncelleme:
Beyoğlu&#039;nda kadınlara darp mekanı! Belediye harekete geçti, karar verildi

Gündem Haberleri  / İhlas haber Ajansı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde kadınlara yönelik darp iddialarıyla gündeme gelen eğlence mekanı, Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

İstanbul Beyoğlu'nda Kadınlara darp iddiasıyla gündeme gelen mekan hakkında Belediye ekipleri harekete geçti.

Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cihangir'de bulunan bir eğlence mekanında 3 kadına yönelik şiddet ve darp görüntülerinin ortaya çıkması üzerine müdahalede bulundu.

Beyoğlu'nda kadınlara darp mekanı! Belediye harekete geçti, karar verildi - 1. Resim

BELEDİYE MEKANI MÜHÜRLEDİ

Gerekli incelemelerin ardından emniyet güçleri ile birlikte işletmeye giden Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, güvenlik gerekçesi ve bina içinde bulunan ruhsatsız bölüm nedeniyle mekanı mühürledi.

Olaya ilişkin sosyal medya hesabından açılama yapan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Kamuoyunda gündeme gelen içinde ruhsatsız SPA da bulunan malum işletme, emniyetten gelen yazı doğrultusunda güvenlik gerekçesiyle zabıtalarımız tarafından mühürlenmiştir.

Beyoğlu'nda kadınlara darp mekanı! Belediye harekete geçti, karar verildi - 2. Resim

"MÜSAADE ETMEYECEĞİZ, MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Beyoğlu, kadınların istediği saatte güvenle gezdiği, kimsenin ‘O saatte orada ne işin vardı' demeyeceği bir ilçe olarak kalacak. Huzur ve güvenlik ortamının bozulmasına müsaade etmeyeceğiz, müsamaha göstermeyeceğiz.

Duyarlılık ve tepki gösteren esnafımıza, hakkından vazgeçmeyen kadınlara, suçluları yakalayarak adalete teslim eden emniyet güçlerimize ve Beyoğlu'na sahip çıkan tüm komşularımıza teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Beyoğlu'nda kadınlara darp mekanı! Belediye harekete geçti, karar verildi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas haber Ajansı
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