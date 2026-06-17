Kazakistan’da spor salonundan çıkmaya hazırlanan sosyal medya fenomeni Dilyara Khamzina’nın çantasında bulunan taşınabilir şarj cihazı birden patladı. Talihsiz kadın saniyeler içinde alev topuna dönerken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazakistanlı 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Dilyara Khamzina, spor salonundan çıkmak üzere olduğu sırada korku dolu anlar yaşadı. Çantasında bulunan taşınabilir şarj cihazının patlamasıyla bir anda alevler içinde kalan genç kadın, ciddi şekilde yaralandı. O anlar spor salonunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ALEVLER SAÇLARINA SIÇRADI

Görüntülerde, Khamzina’nın omzunda taşıdığı çantadan önce yoğun duman çıktığı, ardından powerbankin büyük bir gürültüyle patlayarak alev aldığı görülüyor. Patlama sonrası alevlerin kısa sürede genç kadının saçlarına sıçradığı anlar kaydediliyor. Panik içinde çantasını çıkarmaya çalışan fenomenin bir süre alevlerle mücadele ettiği, ardından çantasının eriyerek yere düştüğü görülüyor.

Çantasındaki powerbank kabusu yaşattı! Genç fenomen alevler içinde kaldı

GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

Olayı gören spor salonu çalışanları hızla müdahale ederken, bir personelin yangın söndürücü kullanmasına rağmen alevleri kontrol altına almakta zorlandığı öğrenildi. Yangın, yanan çantanın dışarı taşınmasının ardından söndürülebildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, Khamzina’nın kafa derisi, saçları, kaşları ve kirpiklerinin yanı sıra vücudunun sağ tarafında da ciddi yanıklar oluştuğu belirtildi.

Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan Khamzina, patlama anında ne olduğunu anlayamadığını belirterek, “Bir anda her yer sessizleşti, sadece patlama seslerini duyuyordum. Sonra çantamın yandığını fark ettim” dedi. Spor salonu çalışanlarına teşekkür eden genç kadın, onların yardımı sayesinde daha büyük bir facianın önüne geçildiğini ifade etti.

Yaşadığı olayın ardından takipçilerine önemli uyarılarda bulunan Khamzina, taşınabilir şarj cihazlarının dikkatle kullanılması gerektiğini söyledi. Özellikle çatlak, ezik veya hasarlı cihazların risk oluşturabileceğini vurgulayan genç kadın, sıcak havalarda powerbank gibi elektronik cihazların çanta veya araç içinde bırakılmaması gerektiğini ifade etti. Khamzina, benzer kazaların önüne geçebilmek için kullanıcıların elektronik cihazlarını düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

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