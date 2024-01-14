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    Beyoğlu'nda sır olay! Norveçli ve Yunan turistlerin kiraladığı eve giren görevli ekipleri alarma geçirdi

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Galata'da iki gün önce ev kiralayan ve haber alınamayan turist çift, temizlik görevlisi tarafından evde hareketsiz halde bulundu. Norveçli turistin öldüğü, Yunan kadının ise ağır yaralı olduğu öğrenildi.

    Beyoğlu&#039;nda sır olay! Norveçli ve Yunan turistlerin kiraladığı eve giren görevli ekipleri alarma geçirdi
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin Galata semtinde Norveç uyruklu 52 yaşındaki Egil Skarbo ve 31 yaşındaki Yunanistan uyruklu Avangelia Vrakani bir uygulama üzerinden daire kiraladı. İki gün önce daire kiralayan ikiliden bir daha haber alınamadı.

    Daireye giren çiftten bir daha haber alamayan apartman görevlisi İbrahim E., daire sahibini arayarak çifte ulaşamadığını söyledi. Kapıyı açan olmayınca yedek anahtarla içeriye giren İbrahim E., çifti yatak odasında yatar vaziyette gördü.

    NORVEÇ UYRUKLU ADAM ÖLDÜ, KADIN TEDAVİ ALTINDA

    Ardından apartman görevlisi polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Norveç uyruklu adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Yunanistan uyruklu kadın ise hayati belirtiler vermesi üzerine ambulansla Fatih Samatya semtindeki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı bilgisine ulaşıldı.

    Beyoğlu'nda sır olay! Norveçli ve Yunan turistlerin kiraladığı eve giren görevli ekipleri alarma geçirdi

    DARP VE KESİCİ ALET İZİNE RASTLANMADI

    Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, evde saatlerce inceleme yaptı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Norveç uyruklu turistin cansız bedeni, cenaze aracıyla Bahçelievler’deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

     Çiftin vücudunda herhangi bir darp ve kesici alet izine rastlanmadığı öğrenildi. Turistin kesin ölüm sebebi burada yapılacak inceleme sonrasında netlik kazanacak.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    GalataTurist
    Haberler > Gündem > Beyoğlu'nda sır olay! Norveçli ve Yunan turistlerin kiraladığı eve giren görevli ekipleri alarma geçirdi
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