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BİM tırı, otel servisine çarptı! Antalya'da yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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BİM tırı, otel servisine çarptı! Antalya&#039;da yaralılar var
Antalya, Manavgat, Trafik Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde BİM'e ait tır ile otel servisi çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tır ile otel servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa H.'nin kullandığı bir otelin 07 AFY 497 plakalı servis aracı ile Yunus A.'nın kullandığı ve BİM A.Ş.'ye ait 34 DZF 857 plaka, 34 DZE 323 dorse plakalı tır çarpıştı.

BİM tırı, otel servisine çarptı! Antalya'da yaralılar var - 1. Resim

Kazada servis aracı sürücüsü Mustafa H. ile araçta yolcu olarak bulunan Yaren S., Özbekistan uyruklu Angelika K., Cansu B., Nebi A., Muhammed Y., Adem Y. ve Mehmet E. yaralandı.

BİM tırı, otel servisine çarptı! Antalya'da yaralılar var - 2. Resim

Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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