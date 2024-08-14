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Bin yataklı hastanede işçilerin kaldığı yerin tavanı çöktü! Çok sayıda yaralı var

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Gündem Haberleri

İnşası devam eden bin yataklı hastanede işçilerin kaldığı yerin tavanı çöktü. İlk belirlemelere göre 15 işçinin yaralandığı açıklandı.

İstanbul Bakırköy'deki bir hastanenin yenidoğan ünitesinde tavanın çökmesinin ardından bir hastanenin daha göçük yaşandı. Sakarya'da inşaat halindeki bin yataklı hastane işçilerin kaldığı yerin tavanı çöktü. Çok sayıda işçi yaralandı.

PREFABRİK YAPININ TAVANI ÇÖKTÜ

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Alandüzü Mahallesi'nde bin yataklı hastane inşaatında görevli işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanı çöktü.

15 İŞÇİ YARALANDI

Meydana gelen olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. CAK ekiplerinin de destek verdiği olayda ilk belirlemelere göre 15 işçinin yaralandığı öğrenilirken çalışmalar devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
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