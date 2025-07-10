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Bir ilde nükleer senaryo! 135 kişilik ekip seferber oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bir ilde nükleer senaryo! 135 kişilik ekip seferber oldu
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Van’da olası kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehlikelere karşı 135 kişilik ekip kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdi. Senaryo gereği hardal gazı patlaması ihbarına müdahale eden ekipler, hızlı ve koordineli şekilde yaralıları kurtardı.

Van’ın Muradiye ilçesinde olası kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) tehditlere karşı hazırlık amacıyla kapsamlı bir tatbikat düzenlendi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) koordinasyonunda düzenlenen tatbikata AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de katıldı.

Ünseli Mahallesi’nde gerçekleştirilen tatbikatta, 135 personelin görev aldığı senaryo gereği bir binada hardal gazı patlaması ihbarı yapıldı.

AFAD, JANDARMA VE UMKE EKİPLERİ HIZLA YETİŞTİ

Bunun üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri hızla sevk edildi. AFAD ekipleri, olay yerindeki yaralıları bulundukları yerden kurtararak UMKE ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, Acil Müdahale Çadırı’nda ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Tatbikat, ekiplerin olası KBRN olaylarına karşı koordinasyon ve müdahale yeteneklerini test etmek amacıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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