Bir kadına şiddet olayı daha: Eski eşinin silahlı saldırısına uğradı
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Türkiye'de giderek artan kadına şiddetin son adresi Diyarbakır oldu. Bir kadın eski eşinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, zanlı gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe Mahallesi'nde, A.A. isimli kadın, ayrıldığı S.A.'nın saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Silahlı saldırıda yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı