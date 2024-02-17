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    • Haberler > Gündem > Bir kadına şiddet olayı daha: Eski eşinin silahlı saldırısına uğradı

    Bir kadına şiddet olayı daha: Eski eşinin silahlı saldırısına uğradı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Bir kadına şiddet olayı daha: Eski eşinin silahlı saldırısına uğradı
    Diyarbakır, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Türkiye'de giderek artan kadına şiddetin son adresi Diyarbakır oldu. Bir kadın eski eşinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, zanlı gözaltına alındı.

    Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe Mahallesi'nde, A.A. isimli kadın, ayrıldığı S.A.'nın saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    Silahlı saldırıda yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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