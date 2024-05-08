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Bir oyun konsolu için yapmadığı şey kalmadı! 'Aracımı çekip geleceğim' deyip kaçtı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bir oyun konsolu için yapmadığı şey kalmadı! &#039;Aracımı çekip geleceğim&#039; deyip kaçtı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sultangazi'de bir oyun salonuna müşteri kılığında giren şüpheli, işyeri sahibinin dalgınlığından yararlanıp 3 bin 500 lira değerindeki oyun konsolunu çaldı. Telefon ile konuşuyor gibi yapan hırsız, daha sonra ise "Aracımı çekip geleceğim" diyerek hızla işyerinden uzaklaştı.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde iddiaya göre, müşteri kılığında oyun salonuna gelen şüpheli, önce içeride dolanmaya başladı. Ardından ise işyeri sahibinin misafiri ile ilgilenmesini fırsat bilerek, farklı bir masada bulunan oyun konsolunu çalıp, montunun cebine sakladı. Daha sonra ise telefonla görüşüyormuş gibi yapan şüpheli, "aracımı çekip geleceğim" diyerek hızla kaçtı.

Bir oyun konsolu için yapmadığı şey kalmadı! 'Aracımı çekip geleceğim' deyip kaçtı - 1. Resim

İŞYERİ SAHİBİ O ANLARI ANLATTI

Yaşanan olayı anlatan işyeri sahibi İsmail Çarkı, "Sabah dükkanımı açtım ve temizlik yaptım. Misafirim gelmişti mutfakta ona kahve yapıyordum. O sırada arkadaş geldi ve oyun oynamak istediğini söyledi. Masayı açtım daha sonra lavaboyu sordu gösterdim. Ben tekrar mutfağa misafirim ile ilgilenmek için geçtiğimde lavabodan çıkıyor, kolonun arkasından bana bakıyor. Daha sonra ise oyun oynamaya oturur gibi yapıp koşarak geliyor ve buradan konsolu alıyor montunun cebine koyuyor. Sonra telefon ile görüşüyor gibi yapıyor, daha sonra ise aracını olduğu yerden çekmesi gerektiğini ve tekrar geri geleceğini söyleyip çıktı ve gitti. Bende o ara fark etmedim misafirim olduğu için. Sonradan fark ettim ve kameraya baktım. 3 bin 500 TL civarında maddi değeri var" dedi.

Bir oyun konsolu için yapmadığı şey kalmadı! 'Aracımı çekip geleceğim' deyip kaçtı - 2. Resim

Oyun salonuna müşteri kılığında giren şahıs 3 bin 500 TL değerindeki oyun konsolunu çalarken, o anlar işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde oyun salonuna gelen hırsızın, işyeri sahibinin dalgınlığından yararlanıp konsolu alıp montunun cebine sakladığı, ardından ise telefonla görüşüyormuş gibi yaparak, aracını çekme bahanesi ile hızla işyerinden ayrıldığı görülüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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