Bir sıfır ekledi, ücretin 10 katını ödedi! Esnaf, günlerdir fazla ödeme yapan müşterisini arıyor

Arnavutköy'de bir lokanta işletmecisi, günlerdir IBAN üzerinden 750 lira yerine yanlışlıkla 7.500 liralık ödeme yapan müşterisini arıyor.

İstanbul Arnavutköy'de lokanta işleten Harun Temiz, günlerdir verdiği çaba ile adeta bir dürüstlük örneği sergiliyor. Geçtiğimiz günlerde Temiz'in lokantasına gelen bir müşteri, 750 liralık alışveriş yaptı. Yanında kredi kartı olmadığını belirten müşteri, ödemeyi IBAN ile yapmayı teklif etti.

BİR SIFIR FAZLA TUŞLADI

Temiz, bu ödeme yöntemini kabul etti ve inşaatta çalışan müşteri ödemeyi gerçekleştirdi. Ancak bir sıfır fazla tuşlayan adam, 750 TL yerine 7 bin 500 TL ödeme yaptı. Müşterisinin fazla ödeme yaptığını akşam saatlerinde fark eden Harun Temiz, müşteriyi bulmak için bankalarla iletişime geçerek yardım talep etti.

Bankalar, Temiz'e Kişisel Verilerin Korunma Kanunu kapsamında bilgi vermedi.

"ARKADAŞIN PARASI BİZDE, ONU BEKLİYORUZ"

Yaşanan durumu anlatan işletmeci Harun Temiz, “Ayın 17'sinde öğle saatlerinden sonra bir müşterimiz gelerek gıda alışverişi yaptı. Yanında kartının bulunmadığını ve IBAN'a para transferi yapabileceğinin mümkün olup olmadığını sordu. Ben kabul ettim. IBAN'ımızı paylaştım, 750 TL tutarında fişini kestim ve arkadaşa teslim ettim. IBAN'ıma para bildirimi geldi. Ancak ben para bildirimini detayına bakmadım. Ne kadar olduğuna bakmadım. İş yerim de biraz kalabalıktı” dedi.

Akşam hesap kontrolü yaparken gönderilen paranın fazla olduğunu fark ettiklerini belirten Temiz, şu ifadeleri kullandı: “Arkadaşın gönderdiği paranın miktarının fazla olduğunu fark ettik. Kendisi bir sıfıra fazla basmış ve 7 bin 500 TL göndermiş. Ertesi gün bankasını aradım. Banka kişisel verileri koruma kanunu gereğince bana arkadaşın bilgilerini vermedi. Kendi bankamı aradım onlar da bir şey yapamayacaklarını belirtti. Çevremdeki arkadaşlara soruyorum çünkü bana inşaat işi yaptığını söylemişti. Ben herkese tek tek arkadaşın ismini ve soy ismini göstererek tanıyıp tanımadıklarını sordum ancak bulamadım. Arkadaşın parası bizde onu bekliyoruz. Ne zaman yolu düşerse gelip parasını teslim alabilir.”