Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Bircan Yıldırım’ın sosyal medya hesabı hakkında kapatma kararı verildi. Karar BTK aracılığıyla erişim sağlayıcılara iletildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım hakkında yeni bir karar alındı. Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, Yıldırım’a ait sosyal medya hesabının kapatılmasına hükmetti.

Karar, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından ilgili erişim sağlayıcıya iletilmek üzere BTK’ya gönderildi.

Bircan Yıldırım’ın hesabına kapatma kararı

Dün ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan Yıldırım hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması talep edildi.

Dosyayı inceleyen Sulh Ceza Hakimliği, Bircan Yıldırım'ın yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve belirli aralıklarla imza vermesine yönelik adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Bircan Yıldırım’ın hesabına kapatma kararı

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Bircan Yıldırım hakkında 'hakaret' suçundan adli kontrol kararı

1 MİLYONU AŞKIN TAKİPÇİSİ VARDI

Bircan Yıldırım daha önce sosyal medyada dezenformatif içerikli paylaşımlarla dikkat çekmişti.

Intagram'da 1,3 milton takipçisi bulunan Bircan Yıldırım, aynı zamanda YouTube üzerinden çeşitli yayınlar da gerçekleştiriyordu.

Haberle İlgili Daha Fazlası