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Bitlis Tatvan'ı gece yarısı hem sağanak hem dolu vurdu! 10 dakika yollar göle döndü, araçlara zarar gördü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bitlis Tatvan&#039;ı gece yarısı hem sağanak hem dolu vurdu! 10 dakika yollar göle döndü, araçlara zarar gördü

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 10 dakikalık sağanak yollar göle çevirdi. Sağanak bitti demeden bu kez ceviz büyüklüğündeki dolu araçlara zarar verdi.

Kış aylarının kurak geçtiği Türkiye'de yaz mevsimi bir türlü gelmiyor... Bitlis'in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış yerini dolu yağışına bıraktı. Yollar göle döndü, araçlar zarar gördü

BÖYLE YAĞIŞ HAYATIMIZ BOYUNCA GÖRMEDİK

Sağanak yağışa ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam olurken evinde olan vatandaşlar ise böyle bir yağışı hayatları boyunca görmediklerini söyledi.

Bitlis Tatvan'ı gece yarısı hem sağanak hem dolu vurdu! 10 dakika yollar göle döndü, araçlara zarar gördü - 1. Resim

Yaklaşık 10 dakika boyunca ceviz büyüklüğünde yağan dolu bazı araçlarda hasara sebep olurken cadde ve sokaklar ise beyaza büründü.

Bitlis Tatvan'ı gece yarısı hem sağanak hem dolu vurdu! 10 dakika yollar göle döndü, araçlara zarar gördü - 2. Resim

Çarşı merkezinde adeta sel yaşanırken vatandaşlar karşıdan karşı geçmekte zorluk yaşadı. Bazı vatandaşlar ise doludan dolayı araçlarının zarar görmemesi için araçlarına battaniye serdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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