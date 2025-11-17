Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen Böcek ailesinden 3 kişinin şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 11'e yükseldi.

İstanbul Fatih'te kaldıkları otelden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Böcek ailesinden anne Çiğdem Böcek (27), çocuklar Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3) hayatını kaybederken, baba Servet Böcek'in (36) tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Böcek ailesinin şüpheli ölümü ile ilgili gözaltı sayısı arttı

İl Sağlık Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de otelde denetim yapmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerinin otelde yaptığı inceleme tamamlandı. Lobi kısmına getirilen eşyaları inceleyen ekipler, daha sonra topladıkları bazı eşyaları laboratuvar incelemesi için götürüldü. Otel mühürlenirken otelde konaklayan müşteriler farklı otellere yönlendirildi.

GÖZALTI SAYISI ARTTI

Öte yandan ailenin şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 11'e yükseldi.

