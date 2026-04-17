Bolu'da düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altundal ve oda çalışanı Mesut Kalafat tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altundal ve 2 oda çalışanının savcılık sorguları tamamlandı.

ODA BAŞKANI VE ÇALIŞANI TUTUKLANDI

Şüphelilerden kooperatif ve oda başkanı Mustafa Altundal ile oda çalışanı Mesut Kalafat çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerince dün düzenlenen operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve araçlarının yanı sıra kooperatif ve oda merkezinde yapılan aramada bazı belgelere el konulmuştu.

