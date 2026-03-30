Borsada yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapanlara operasyon!
22 ilde düzenlenen operasyonlarda "borsada yatırım" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 65 şüpheliden 29'u tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma neticesinde, borsa ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik 22 ilde düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, borsa ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilerin tespit edilmesi için soruşturma başlattı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, bazı şüphelilerin mağdurlara borsa yatırımı yaptıklarını ve halka arz edilecek şirketler olduğunu söyleyip para topladığı belirlendi.
"TARİHİ FIRSAT" DİYEREK KANDIRMIŞLAR
Şüphelilerin ilk olarak mağdurlara borsada küçük yatırımlar yaptırıp kazanç sağlandığını gösterdiği, ardından "tarihi fırsat" ve "büyük yatırım" gibi vaatlerle yüklü miktarda para talep edip onları dolandırdıkları ortaya çıktı.
MASAK, telekomünikasyon firmaları ve ticaret odaları ile yapılan yazışmalar sonrasında şüphelilerin 45 şirket, 45 de şahsi banka hesabını dolandırıcılık faaliyetlerinde kullandığını belirledi.
29 KİŞİ TUTUKLANDI
Ankara merkezli 22 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 65 şüpheliden 29'u tutuklandı.