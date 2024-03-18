Boş araziden dumanlar yükseldi: Otomobil cayır cayır yandı

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 18 Mart 2024 07:54 - Güncelleme: 18 Mart 2024 07:56 - Güncelleme:

Burdur, İtfaiye, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Burdur’da boş araziye bırakılan otomobil itfaiyenin tüm müdahalelerine rağmen yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.