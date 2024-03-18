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Haberler > Gündem > Boş araziden dumanlar yükseldi: Otomobil cayır cayır yandı

Boş araziden dumanlar yükseldi: Otomobil cayır cayır yandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Boş araziden dumanlar yükseldi: Otomobil cayır cayır yandı
Burdur, İtfaiye, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Burdur’da boş araziye bırakılan otomobil itfaiyenin tüm müdahalelerine rağmen yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur merkez Bağlar Mahallesi Şeker Plajı mevkiinde boş araziden dumanların yükseldiğini gören bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine giden ekipler arazide park halinde bırakılan ve yakınında kimsenin bulunmadığı O.K.’ye ait 48 H 3630 plakalı Toyota marka otomobilin yandığını tespit etti. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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