Boş araziden dumanlar yükseldi: Otomobil cayır cayır yandı
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Burdur’da boş araziye bırakılan otomobil itfaiyenin tüm müdahalelerine rağmen yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur merkez Bağlar Mahallesi Şeker Plajı mevkiinde boş araziden dumanların yükseldiğini gören bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yerine giden ekipler arazide park halinde bırakılan ve yakınında kimsenin bulunmadığı O.K.’ye ait 48 H 3630 plakalı Toyota marka otomobilin yandığını tespit etti. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.