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Boynu kırık, yüzü ve elleri morluk içindeydi: Eskişehir'de şüpheli kadın ölümü
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Seda Çakır
Eskişehir'de, 72 yaşındaki Safinaz Ayten, evinde yüzü ve bilekleri mor halde ölü bulundu. Boynunun kırık olduğu tespit edilen Safinaz Ayten'in şüpheli ölümüne ilişkin araştırma başlatıldı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşayan Safinaz Ayten'in (72) eşi ve oğlu, iddiaya göre dün akşam evlerine gittiklerinde kadının salonda hareketsiz yattığını gördü.
Eşinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
BOYNUNDA KIRIK TESPİT EDİLDİ
Yüzünde ve bileklerinde morluklar bulunan, boynunun kırık olduğu tespit edilen kadının cansız bedeni, otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna gönderildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Ayten'in şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan çalışma sürüyor.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı