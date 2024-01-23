Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Boynu kırık, yüzü ve elleri morluk içindeydi: Eskişehir'de şüpheli kadın ölümü

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Eskişehir'de, 72 yaşındaki Safinaz Ayten, evinde yüzü ve bilekleri mor halde ölü bulundu. Boynunun kırık olduğu tespit edilen Safinaz Ayten'in şüpheli ölümüne ilişkin araştırma başlatıldı.

    Boynu kırık, yüzü ve elleri morluk içindeydi: Eskişehir&#039;de şüpheli kadın ölümü
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşayan Safinaz Ayten'in (72) eşi ve oğlu, iddiaya göre dün akşam evlerine gittiklerinde kadının salonda hareketsiz yattığını gördü.

    Eşinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

    BOYNUNDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

    Yüzünde ve bileklerinde morluklar bulunan, boynunun kırık olduğu tespit edilen kadının cansız bedeni, otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

    Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Ayten'in şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan çalışma sürüyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Eskişehir
    Haberler > Gündem > Boynu kırık, yüzü ve elleri morluk içindeydi: Eskişehir'de şüpheli kadın ölümü
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanıydı! Kasım Gürpınar Yeniden Refah'ın Şanlıurfa adayı oldu - GündemYeniden Refah'tan aday olduBizzat Meral Akşener açıklayacak! İYİ Parti'nin Ankara adayı yarın belli oluyor - GündemAnkara adayını Akşener açıklayacakSivas'ta esrarengiz olay! Bir söylenti ortaya çıktı, kimse köyde kalmadı - GündemSivas'ta esrarengiz olay! Bir söylenti ortaya çıktı, kimse köyde kalmadıKampanya da yetmedi: Fadime ve Dursun fıkralarda kaldı - GündemKampanya da yetmedi: Fadime ve Dursun fıkralarda kaldıCübbeli Ahmet Hoca'dan Başak Demirtaş çıkışı: Adaylığına çok iyi bakıyorum çünkü İmamoğlu kaybeder  - GündemCübbeli Ahmet Hoca'dan çok konuşulacak Başak Demirtaş cevabıTürkiye'de en soğuk gece: Bolu ikinci kez buz tuttu - GündemDün yine en çok onlar üşüdüİstanbul'da dehşet! Tartıştığı kişinin kafasını keserek sokağa attı - GündemTartıştığı kişinin kafasını keserek sokağa attıDevlet Kilis'te sözünü tuttu: Deprem konutlarında sona yaklaşıldı - GündemKilis'te sona gelen konutların teslimi için tarih belli olduMHP lideri Bahçeli'den İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık: Genel Kurul'da da destek vereceğiz - Gündem"Genel Kurul'da da destek vereceğiz"Sivas'ta deprem oldu! AFAD, Gürün merkezli sarsıntı sonrası ilk verileri duyurdu - GündemSivas'ta deprem oldu! AFAD, Gürün merkezli sarsıntı sonrası ilk verileri duyurdu
    Sonraki Haber Yükleniyor...