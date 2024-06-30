Bursa'da yangın! Alevler ormanlık alana sıçradı, küçükbaş hayvanlar telef oldu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Çiftliğe sıçrayan yangında küçükbaş hayvanlar telef olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Havaların ısınması ile birlikte yurdun dört bir yanından orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Dünden bu yana İzmir, Antalya ve Muğla gibi illerde ekipler alevlerle mücadele ederken, bir yangın haberi de Bursa'dan geldi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi'nde makilik alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çiftliğe sıçrayan yangında küçükbaş hayvanlar telef oldu.

EKİPLER ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Yangına müdahale eden itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile bölgede çekim yapan gazeteciler alevlerin içinde kaldı. Yangına havadan 2 helikopter, karadan ise arazöz ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.