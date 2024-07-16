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Bursa'da yol verme tartışması baltalı kavgaya döndü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bursa&#039;da yol verme tartışması baltalı kavgaya döndü
Bursa, Trafik Kavgası, Osmangazi, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'daki Mudanya Yolu Sanayi Caddesi genç sürücülerin yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Baltanın çekildiği, yumrukların uçan tekmelerin atıldığı kavga sosyal medyada gündem oldu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafikte çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Mudanya Yolu Sanayi Caddesi üzerindeki kavgada balta çıkartılması olay oldu.

Bursa'da yol verme tartışması baltalı kavgaya döndü - 1. Resim

YOL VERME TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNDÜ

Bursa'da cadde üzerinde yol verme tartışmasına tutuşan taraflar tansiyon artınca araçlarından aldıkları balta ve sopalar ile birbirlerine girdi. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Sanayi Caddesi üzerinde seyir halindeki iki aracın sürücüsü yol verme meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

Sözlü başlayan tartışma, kısa sürede yerini artan tansiyon ile birlikte kavgaya bıraktı. Araçtan inen taraflar, otomobillerinden aldıkları balta ve sopalar ile birbirlerine girdiler.

Yumrukların havada uçuştuğu kavgada, cadde adeta meydan muharebesine döndü. Çevredekilerin araya girmesiyle ayrılan taraflar araçlarına binip olay yerinden uzaklaşırken, korku dolu anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Bursa'da yol verme tartışması baltalı kavgaya döndü - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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