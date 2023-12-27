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    Bütçe görüşmeleri böyle geçti... Mesai 200 saat sürdü en çok alkışı Fidan aldı

    2024 yılı bütçesi, önceki gece yapılan görüşmelerin ardından oylanarak kabul edildi. TBMM’de 15 gün süren görüşmelerde, çoğu zaman bütçeden çok siyasi gündem tartışıldı.

    Bütçe görüşmeleri böyle geçti... Mesai 200 saat sürdü en çok alkışı Fidan aldı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ESMA ALTIN'IN HABERİ - Tutanaklara da yansıyan sert tartışmalar sırasında vekiller birbirlerine “Terbiyesiz, edepsiz, yalancı, ikiyüzlü, ahlaksız, dönek” diyerek hakaret etti. Milletvekilleri 15 birleşimde yaklaşık 200 saat mesai yaptı.

    EN ÜZÜCÜ OLAY

    Bütçe görüşmelerinin en üzücü olayı, Saadet Parti Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in vefatı oldu. Bitmez, kürsüde konuşmasını bitirdikten sonra kalp krizi geçirdi ve iki gün yoğun bakımda kaldıktan sonra vefat etti. 

    Bütçe görüşmelerinde 1,5 saatlik sunumu 35 dakikaya sığdırarak, tek nefeste tamamlayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, rekor denemesi yaptı. 

    Dışişleri Bakanlığının bütçe görüşmelerinde kürsüye çıkan ve Türkiye’nin Gazze başta olmak üzere yürüttüğü insani diplomatik görüşmeler ile sınır ötesi operasyonlar hakkında bilgi veren Hakan Fidan, en çok alkış alan bakan oldu.
    En hararetli tartışmalar Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in sunumu sırasında yaşandı. 

    KÜRSÜDE PİRZOLA

    CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, kürsüye bir poşet limon ve ekmekle çıktı. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise pirzola, yumurta, pirinç ve fasulye gibi ürünlerin yer aldığı torbayla geldi. Bütçe dönemlerinde, geleneksel hâle gelen yöresel ikramlar konusunda da bu yıl kriz çıktı. AK Partili Suna Kepolu Ataman’ın, Meclis bahçesinde mangal kurup, ciğer ikramında bulunmasına gelen tepkiler, Meclis yönetiminin diğer ikramları iptal etmesine yol açtı. 

    Düzenleyen: Zeliha Mangırcıoğlu - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Hakan FidanBütçe Görüşmeleri
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