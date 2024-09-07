Bütün dünya kavruluyor! Yıkıcı sonuçlar doğuracak

Copernicus İklim Değişikliği Servisi Müdür Yardımcısı Samantha Burgess: “Son üç ayda dünya, en sıcak haziran ve ağustos aylarını, en sıcak günü ve en sıcak yazını yaşadı. Bu rekor sıcaklıklar dizisi, 2024’ün kayıtlardaki en sıcak yıl olma ihtimalini artırıyor.”

Avrupa Birliği’nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, yayımladığı raporda Ağustos 2024’ün, 1991-2020 referans ortalamasının 0,71 derece üzerine çıktığını ve küresel olarak en sıcak ağustos ayı olduğunu bildirdi. Haziran-Ağustos 2024 için dünya genelinde ölçülen sıcaklık, 1991-2020 ortalamasını 0,69 derece, Haziran-Ağustos 2023’teki rekoru 0,66 derece geçti. Böylece bu yaz, küresel ölçekte “en sıcak yaz” olarak nitelendirildi.

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Bu yaz Avrupa’da sıcaklıklar, güney ve doğuda ortalamanın üstünde olsa da İrlanda ve İngiltere’nin kuzeybatı kesimlerinde, İzlanda’da, Portekiz’in batı kıyısında ve Norveç’in güneyinde ortalamanın altında seyretti. Avrupa dışında sıcaklıklar, Antarktika’nın doğusu, Texas, Meksika, Kanada, Afrika’nın kuzeydoğusu, İran, Çin, Japonya ve Avustralya’da ortalamanın üstünde kayıtlara geçti. Rusya’nın doğusu ve Alaska, ABD’nin doğusu, Güney Amerika’nın güneyi, Pakistan ve Sahel bölgesinde sıcaklıklar ortalamanın altında kaydedildi. Raporda Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) Müdür Yardımcısı Samantha Burgess’in şu ifadelerine yer verildi:

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“Son üç ayda, dünya en sıcak haziran ve ağustos aylarını, kayıtlardaki en sıcak günü ve kayıtlardaki en sıcak yazını yaşadı. Bu rekor sıcaklıklar dizisi, 2024’ün kayıtlardaki en sıcak yıl olma ihtimalini artırıyor. Sera gazı emisyonlarını azaltmak için acil tedbir almazsak bu yaz şahit olduğumuz sıcaklıkla ilgili aşırı olaylar, insanlar ve gezegen için daha yıkıcı sonuçlar doğuracak.”