Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bütün dünya kavruluyor! Yıkıcı sonuçlar doğuracak

Bütün dünya kavruluyor! Yıkıcı sonuçlar doğuracak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bütün dünya kavruluyor! Yıkıcı sonuçlar doğuracak
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Copernicus İklim Değişikliği Servisi Müdür Yardımcısı Samantha Burgess: “Son üç ayda dünya, en sıcak haziran ve ağustos aylarını, en sıcak günü ve en sıcak yazını yaşadı. Bu rekor sıcaklıklar dizisi, 2024’ün kayıtlardaki en sıcak yıl olma ihtimalini artırıyor.”

Avrupa Birliği’nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, yayımladığı raporda Ağustos 2024’ün, 1991-2020 referans ortalamasının 0,71 derece üzerine çıktığını ve küresel olarak en sıcak ağustos ayı olduğunu bildirdi. Haziran-Ağustos 2024 için dünya genelinde ölçülen sıcaklık, 1991-2020 ortalamasını 0,69 derece, Haziran-Ağustos 2023’teki rekoru 0,66 derece geçti. Böylece bu yaz, küresel ölçekte “en sıcak yaz” olarak nitelendirildi.

Bu yaz Avrupa’da sıcaklıklar, güney ve doğuda ortalamanın üstünde olsa da İrlanda ve İngiltere’nin kuzeybatı kesimlerinde, İzlanda’da, Portekiz’in batı kıyısında ve Norveç’in güneyinde ortalamanın altında seyretti. Avrupa dışında sıcaklıklar, Antarktika’nın doğusu, Texas, Meksika, Kanada, Afrika’nın kuzeydoğusu, İran, Çin, Japonya ve Avustralya’da ortalamanın üstünde kayıtlara geçti. Rusya’nın doğusu ve Alaska, ABD’nin doğusu, Güney Amerika’nın güneyi, Pakistan ve Sahel bölgesinde sıcaklıklar ortalamanın altında kaydedildi. Raporda Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) Müdür Yardımcısı Samantha Burgess’in şu ifadelerine yer verildi:

“Son üç ayda, dünya en sıcak haziran ve ağustos aylarını, kayıtlardaki en sıcak günü ve kayıtlardaki en sıcak yazını yaşadı. Bu rekor sıcaklıklar dizisi, 2024’ün kayıtlardaki en sıcak yıl olma ihtimalini artırıyor. Sera gazı emisyonlarını azaltmak için acil tedbir almazsak bu yaz şahit olduğumuz sıcaklıkla ilgili aşırı olaylar, insanlar ve gezegen için daha yıkıcı sonuçlar doğuracak.”

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
ABD'de uçak düştü! Çok sayıda ölü varFitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Siyonist hırsızlar Hatay’da! Depremde yardım bahanesiyle tarihî eserleri çaldılar - GündemYardım bahanesiyle tarihî eserleri çaldılarAkdeniz'de Türk kubbesi! Mısır Çelik Kubbe ve KAAN istedi - GündemMısır Çelik Kubbe ve KAAN istediResmi Gazete'de yayımlandı! Bazı kamu kurumlarına yeni atamalar yapıldı - GündemResmi Gazete'de yayımlandı! Bazı kurumlara yeni atamalarErzurum Kop Tüneli'nde göçük! 1 ölü 2 yaralı - GündemErzurum Kop Tüneli'nde göçük! 1 ölü 2 yaralıVaniköy'deki kaçak villanın yıkımı tamamlandı! Murat Kurum'dan İBB'ye sert uyarı - GündemİBB'ye "Uyarıyorum" resti!CHP'de tüzük değişikliği! 28 maddelik taslak kabul edildi - Gündem28 maddelik taslak kabul edildi
Sonraki Haber Yükleniyor...