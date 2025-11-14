Beyoğlu'nda iş yerindeki çalışanını darbederek tehditlerde bulunan sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün saat 22.00 sıralarında Tomtom Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen darp olayıyla ilgili harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

Bazı dizilerde de oynayan sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü'nün (43) kafesinde çalışan bir kişiyi beyzbol sopasıyla dövdüğü ve tehdit ettiği görüntüler gündem oldu. Ekiplerin çalışmasıyla gözaltına alınan Ünlü emniyete götürüldü.

İŞ YERİ İZİNSİZ ÇALIŞIYORMUŞ

İşletmede yapılan kontrolde ise iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmadan faaliyet gösteren kafenin daha önceden mühürlendiği, mühür bozularak izinsiz şekilde çalışmaya devam edildiği tespit edildi. İş yeri yeniden mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Gözaltına alınan şüphelinin ise "kasten yaralama" suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan şüphelinin çalışanını darbettiği anlar cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, zanlının çalışanını beyzbol sopasıyla vurarak darbettikten sonra tehdit ettiği anlar yer alıyor.

