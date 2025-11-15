Beyoğlu'nda iş yerindeki çalışanını darbederek tehditlerde bulunan sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü gözaltına alınmıştı. Ünlü'nün verdiği ifadede darbettiği çalışanı hakkında "Eşime ve çocuklarıma küfür etti. Beyzbol sopasıyla kendimi savunmak durumunda kaldım." iddiasını öne sürdüğü öğrenildi.

Bazı dizilerde de oynayan sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü'nün (43) kafesinde çalışan bir kişiyi beyzbol sopasıyla dövdüğü ve tehdit ettiği görüntüler gündem oldu. Ekiplerin çalışmasıyla gözaltına alınan Ünlü emniyete götürüldü.

İFADESİ 'PES' DEDİRTTİ

Ünlü'nün ifadesinde çalışanıyla ilgili "İsmail N.’nin hesaplarda usulsüzlük yaptığını fark ettim. Neden böyle bir şey yaptığını sorduğumda üzerime yürüyüp eşime ve çocuklarıma küfür etti. Beyzbol sopasıyla kendimi savunmak durumunda kaldım." dediği öğrenildi.

İŞ YERİ İZİNSİZ ÇALIŞIYORMUŞ

Öte yandan Ünlü'nün işletmesinin yapılan kontrolde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmadan faaliyet gösterdiği, daha önceden mühürlendiği, mühür bozularak izinsiz şekilde çalışmaya devam ettirildiği tespit edildi. İş yeri yeniden mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

MAHMUT EKİNCİ

