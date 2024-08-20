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Çanakkale Bozcaada'da yangın çıkartan kişinin görüntüleri ortaya çıktı! Emniyet kundakçıyı arıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınırken, kundaklamayı yapan kişinin görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin ardından, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesinde otluk alanı ateşe veren kişi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otluk alanı ateşe veren bir kişinin olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Çanakkale Bozcaada'da yangın çıkartan kişinin görüntüleri ortaya çıktı! Emniyet kundakçıyı arıyor - 1. Resim

BOZCAADA'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Bozcaada ilçesi Baytur Mevkiinde dün gece saat 23.00 sıralarında otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine Bozcaada Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Çanakkale Bozcaada'da yangın çıkartan kişinin görüntüleri ortaya çıktı! Emniyet kundakçıyı arıyor - 2. Resim

KUNDAKLAMANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Turizm merkez Bozcaada ilçesinde son 10 gündür adanın çeşitli noktalarında meydana gelen orman ve ziraat alanı yangınları kundaklama iddiasını gündeme getirdi. Baytur Mevkiinde çıkan otluk alandaki yangın ise, çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otluk alanı ateşe veren kişi bir deponun güvenlik kamerasına yansıdı.

Çanakkale Bozcaada'da yangın çıkartan kişinin görüntüleri ortaya çıktı! Emniyet kundakçıyı arıyor - 3. Resim

Görüntülerde otluk alanı ateşe veren bir kişinin olay yerinden kaçtığı görülüyor. Bozcaada ilçe Emniyet Müdürlüğü ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaşanan kundaklama olayı üzerine şüpheli yada şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çanakkale Bozcaada'da yangın çıkartan kişinin görüntüleri ortaya çıktı! Emniyet kundakçıyı arıyor - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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