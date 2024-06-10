Çanakkale'de termometreler 40'ı zorluyor! Valilikten 'orman yangını' uyarısı! "Milli servetlerimize sahip çıkalım"

Çanakkale Valiliği, 40 dereceyi bulması beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşların hava sıcaklığı ve orman yangınlarına karşı dikkatli olmasını istedi.

Geçtiğimiz yıl 22 Ağustos'ta öğle saatlerinde Çanakkale'nin Kayadere köyü Damaltı mevkiinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle civar köylere sıçramıştı. Şehir merkezini tehdit edecek derece büyük olan yangında 700 hektarlık alan etkilendi. Türkiye'nin ciğerini yakan afetin tekrarlanmaması için Çanakkale Valiliği vatandaşlara çağrıda bulundu.

ÇANAKKALE'DE HAVA SICAKLIĞI 40 DERECEYİ BULABİLİR

Çanakkale Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulması beklenmektedir. Artan hava sıcaklıkları Orman yangınları açısından büyük bir risk oluşturmaktadır. Son yıllarda orman yangınlarının çıkmasının başlıca nedenleri arasında anız yakma, bağ ve bahçe temizliği için ateş yakma, çöplerin ateşe verilmesi, ihmal ve dikkatsizlik başlıca nedenler arasındadır.

ORMANLAR BİZİM MİLLİ SERVETİMİZ

Milli servetimiz olan ormanlarımıza sahip çıkmak adına vatandaşlarımızın yangına sebebiyet verebilecek hususlarda hassasiyet göstererek çok dikkatli davranmaları ve herhangi bir orman yangını karşısında 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.