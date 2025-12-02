CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Herkesi Stockholm Sendromu’na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum." sözlerine DEM Parti'den bir cevap daha geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Kimse bu hafızanın üzerine ucuz metaforlarla yaklaşmasın. Herkes çok iyi bilsin ki; 'cellat' defterini açacaksak hepiniz borçlu çıkacaksınız." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Herkesi Stockholm Sendromu’na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum." sözleri siyaset gündemindeki yerini koruyor.

Özel'in sözlerine DEM Parti'den 3'üncü cevap geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Meclis grup toplantısında Özgür Özel'in sözleriyle ilgili şunları söyledi:

"Sayın Özel, Kurultay kürsüsünden bize Stockholm Sendromu teşhisi koyuyor. 'Celladına aşık olma' diyor. Biz de soruyoruz. Biz Meclis'te barış için yasa konuşurken, her bir arkadaşımızla birlikte barışı toplumsallaştırmaya çalışırken siz kürsüden neden bir halkı aşağılayıcı sözler söylüyorsunuz Sayın Özel!"

"BİZ CELLADI ÇOK İYİ TANIRIZ"

"Sözü çözüm için kurmak varken, tam da bu süreçte çözümü tartışmak varken ucuz polemiklere başvurmak siyasetsizliktir." diyen Bakırhan sözlerine şöyle devam etti:

"Kürt halkına saygı duymak bu mudur Sayın Özel! Biz celladı çok iyi tanırız. Cellatları mezarlıklarımızdan, faili meçhullerimizden, direndiğimiz zindanlarımızdan çok iyi biliyoruz. Kimse bu hafızanın üzerine ucuz metaforlarla yaklaşmasın. Herkes çok iyi bilsin ki; 'cellat' defterini açacaksak hepiniz borçlu çıkacaksınız. Ana muhalefet partisi süreç karşıtlarının çekim merkezi olmaya adaysa büyük yanlış yapar. 'Buradan iktidara yürürüm' stratejisini düşünüyorsa büyük kaybeder."

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özgür Özel süreç komisyonundaki tartışmalara ilişkin yaptığı konuşmasında DEM Parti'ye seslenerek "Herkesi Stockholm Sendromu'na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum. Meydanların susmadan haykırdığı gibi; kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz." ifadelerini kullanmıştı.

Özel'in açıklamalarına önce, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Celladına aşık olmak ya da Stockholm sendromu metaforunun bizler için kullanılması en hafif tabiriyle bir akıl tutulmasıdır. Bizler tarih boyunca bıkmadan, usanmadan, yılmadan bütün baskılara rağmen direnen devrimci, sosyalist ve yurtsever bir geleneğin temsilcileriyiz DEM Parti olarak. Celladı da çok iyi tanırız." sözleriyle cevap vermişti.

Ardından dün Diyarbakır'da bir yemeğe katılan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit şunları söylemişti:

"Biz celladımızı iyi tanıyoruz ama buna rağmen herkesin çözüm için, barış için seferber olmasını istiyoruz. Bir defa daha şu çağrıyı yapmak istiyoruz; Kürtleri sadece seçim zamanlarında hatırlamayınız. Kürtleri sadece sıkıştığınız zamanlar hatırlamayın. Kürtleri barış zamanlarında, çözüme ihtiyacı olduğunuz zamanlarda hatırlayınız."

