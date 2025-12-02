CHP 39. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ettiğini ancak kendisinin programa katılmadığını açıkladı. Özel ayrıca Kılıçdaroğlu'nun kendisini tebrik için aramadığını da belirtti.

Geçtiğimiz hafta CHP 39. Olağan Kurultayı gerçekleştirildi, Genel Başkan Özgür Özel yeniden partinin lideri oldu. CHP lideri Özgür Özel’in PM seçimi için sunduğu anahtar listesinde mevcut yönetimdeki 49 isim yerini korurken 31 yeni isim listeye eklendi.

Listede Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin de yer almaması dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU, TEBRİK ETMEK İÇİN ARAMAMIŞ

Eski genel başkanlar kurultaya katılırken gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nu aramıştı. Ancak Kılıçdaroğlu davete icabet etmedi.

Nefes'e konuşan Özgür Özel de bu konuyla ilgili bir soruya; "Ben kendisini Kurultay’dan bir gün önce de arayıp davet ettim. Gelmedi, şu ana kadar aramadı" ifadeleriyle cevap verdi.

