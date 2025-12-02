Türkiye Gazetesi
Kılıçdaroğlu ipleri koparmış! Özel açık açık söyledi: Tebrik için aramadı!
CHP 39. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ettiğini ancak kendisinin programa katılmadığını açıkladı. Özel ayrıca Kılıçdaroğlu'nun kendisini tebrik için aramadığını da belirtti.
Özetle
Gündem 51 dk önce
CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel genel başkanlığını korurken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılmaması ve yakın isimlerin PM listesinde yer almaması parti içi ayrılıkları ortaya koydu.
- Özgür Özel, CHP 39. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçildi.
- Parti Meclisi (PM) listesine 49 mevcut, 31 yeni isim girdi.
- Kılıçdaroğlu'na yakın isimler PM listesinde yer almadı.
- Eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu, kurultaya katılmadı ve Özgür Özel'i tebrik etmedi.
Geçtiğimiz hafta CHP 39. Olağan Kurultayı gerçekleştirildi, Genel Başkan Özgür Özel yeniden partinin lideri oldu. CHP lideri Özgür Özel’in PM seçimi için sunduğu anahtar listesinde mevcut yönetimdeki 49 isim yerini korurken 31 yeni isim listeye eklendi.
Listede Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin de yer almaması dikkat çekti.
KILIÇDAROĞLU, TEBRİK ETMEK İÇİN ARAMAMIŞ
Eski genel başkanlar kurultaya katılırken gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nu aramıştı. Ancak Kılıçdaroğlu davete icabet etmedi.
Nefes'e konuşan Özgür Özel de bu konuyla ilgili bir soruya; "Ben kendisini Kurultay’dan bir gün önce de arayıp davet ettim. Gelmedi, şu ana kadar aramadı" ifadeleriyle cevap verdi.
