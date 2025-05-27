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CHP’de DEM kızgınlığı! Ne Silivri’ye gittiler, ne destek verdiler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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CHP’de DEM kızgınlığı! Ne Silivri’ye gittiler, ne destek verdiler
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

DEM Parti’den, İBB operasyonu konusunda yeterince ses yükseltilmemesi, hatta CHP’nin eylemlerine ve mitinglerine destek verilmemesi CHP içinde tepki çekiyor.

HABER MERKEZİ ANKARA - Yolsuzluk iddiaları sebebiyle tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na şu ana kadar DEM Parti’den bir ziyaret olmadığı belirtildi. CHP kulislerinde bu tavır karşısında tepkiler dile getirilirken “Ahmet Türk başta olmak üzere kayyım atanan DEM’li belediyelere CHP destek vermişti. Hatta İmamoğlu, Ahmet Türk’ü ziyaret etmişti. DEM Parti’nin bu süreçte takındığı tavır, cılız tepkilerden öteye geçemedi” değerlendirmesi yapılıyor.

CHP’liler ayrıca Edirne Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ı başta Genel Başkan Özgür Özel olmak üzere CHP’lilerin ziyaret ederek destek verdiği ve her platformda Demirtaş’a özgürlük taleplerini dile getirdiklerini hatırlatıyorlar. Hafta sonu İstanbul’da yapılan Sosyalist Enternasyonal Konferansı’na katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Grup Başkan Vekili Sezai Temelli’nin “İmamoğlu’na özgürlük” yazan dövizleri kaldırmadıkları görülmüştü. Hatimoğulları “Bizim koltuğumuza döviz konulmadığı için kaldırmadık” demişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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