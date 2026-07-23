CHP'den istifa eden Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Mehmet Faraç, Terzi'nin AK Parti'ye katılmaya hazırlandığını öne sürdü.

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yerine başkanvekili olarak seçilen CHP'li meclis üyesi Sacit Terzi, geçtiğimiz günlerde partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Açıklamasında "CHP çatısı altında Şile halkına faydalı hizmetler sunamayacağım kanaatine vardığımdan, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum" ifadelerini kullanan Terzi hakkında çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan 'Taksim Meydanı' programında konuşan gazeteci Mehmet Faraç, önemli açıklamalarda bulundu. Faraç, Terzi'nin yarın AK Parti'ye katılamaya hazırlandığını öne sürdü.

"KAÇ GÜNDÜR TELEFONU KAPALI"

Faraç, "Kaç gündür telefonu kapalı. Şile'deki CHP örgütünü bırakın, hiç kimse ulaşamıyor kendisine. Aradım, kapalı telefonu. Haberi doğrulatayım diye mesaj dağıttım, kapalı. Sonra Şile'yi aradım, parti örgütlerini aradım, eski belediye başkanını aradım. Hiç kimse ulaşamıyor kendisine. Hayalet olmuş... Bir de şurada bir şey var; belediye meclisi sayısı zaten çizgide. Büyük ihtimalle orası da örgütlenmiş biçimde, meclis de AK Parti'ye geçecek" dedi.

CHP'nin Şile'yi 25 yıl sonra aldığını hatırlatan Faraç, "Yani AK Parti'nin çok güçlü olduğu bir bölge orası, büyük bir desteği var" ifadelerini kullandı.

"TUZLA DA AK PARTİ'YE GEÇECEK"

Öte yandan program sunucusu Gürhan Hacır da CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Ali Eren Bingöl'ün çok kısa süre içinde AK Parti'ye geçmesinin beklendiğini öne sürdü.

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