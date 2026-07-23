UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Midtjylland'ı tek golle geçen Beşiktaş'ta Portekizli stoper Tiago Djalo, sakatlık nedeniyle oyundan çıktı.

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Tiago Djalo, yaşadığı sakatlıktan dolayı mücadeleye devam edemedi.

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DJALO'NUN YERİNE AGBADOU

Maçın 75. dakikasında savunmadan hücuma destek veren Djalo, uzak mesafeden çektiği sert şutun ardından kısa süreli duraksadı. Birkaç dakika oyuna devam eden Portekizli futbolcu, bir pozisyonun ardından ceza sahası içinde kendini yere bıraktı. Maça devam edemeyen Djalo'nun yerine 78. dakikada Fildişi Sahilli savunmacı Emmanuel Agbadou oyuna girdi.

Beşiktaş'ta sakatlık: Oyuna devam edemedi

DJALO FAUL YAPTI, KIRMIZI KART ÇIKTI

Beşiktaş-Midtjylland mücadelesinde konuk ekip maçı 10 kişi tamamladı. Karşılaşmanın 15. dakikasında siyah-beyazlı oyuncu Tiago Djalo, orta sahada Midtjylland formasını giyen Friday Etim'in sert müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyona yakın olan İspanyol hakem Ricardo de Burgos, Etim'in müdahalesine tereddüt etmeden kırmızı kartını çıkardı ve Danimarka temsilcisi kalan sürede 10 kişi mücadele etti.

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