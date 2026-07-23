Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Midtjylland galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Midtjylland'ı 1-0 mağlup ederek avantajı cebine koyan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından konuştu.

"ATMOSFER ÇOK İYİYDİ"

Atmosferin takıma olumlu yansıdığını belirten Italiano, "Atmosfer çok iyiydi. Bu stadyumda oynamak oyunculara müthiş bir enerji veriyor. Oyunculara, 'Keşke topçu olsaydım da bu sahada oynasaydım' dedim. İlk yarıda rakibi çok zorladık. İkinci yarıda da çok gol şansı yakaladık. Bence çok pozitif bir gece geçirdik. İkinci maçın hazırlıklarına başlayacağız." diye konuştu.

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"İLERİDE DAHA DA BÜYÜYEBİLİRİZ"

İlerleyen günlerde daha iyi olacaklarını söyleyen deneyimli teknik adam, "Böyle kapalı takıma karşı daha iyi oynayabilirdik ama bunları ileride otomatik hale getireceğimizi düşünüyorum. Biraz daha gol şansı üretmemiz gerekiyor. Maçın ilk bölümünde onlar 11 kişiyken de gayet iyiydik. Onlara çok kontra şansı vermedik. Tekrar çocukları tebrik ediyorum. Bence ileride daha da büyüyebiliriz." dedi.

"FİZİKSEL OLARAK DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Vincenzo Italiano ayrıca, "Fiziksel olarak yüzde 100 değiliz bu bir gerçek. Oyuna 60'tan sonra daha enerjik oyuncuları aldım ama o da çok etkili olmadı. Ritimde eksiklikler vardı. Rakip bize çok fazla alan tanımadı. Daha fazla ceza sahası dışından şutlar çekebilirdik. Fiziksel olarak daha iyi olacağız." değerlendirmesini yaptı.

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