Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın kolon kanseri tedavisi sürerken, çoklu organ yetmezliği tanısıyla Manisa Şehir Hastanesi’nin Yoğun Bakım Ünitesinde gözetim altında tutulduğu açıklandı.

Hastaneden yapılan bilgilendirmede, Durbay’ın 1 Aralık’ta kan değerleri ile beslenme durumunda tespit edilen bozulmalar nedeniyle dahiliye servisine yatırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, 2 Aralık’ta böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında görülen kötüleşme üzerine tedavisinin yoğun bakımda devam ettirilmesine karar verildiği ifade edildi.

Takip eden günlerde gerekli tıbbi müdahalelerin uygulandığı anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut durumda Sayın Gülşah Durbay'ın tedavisi, çoklu organ yetmezliği tanısı ile yoğun bakım koşullarında ileri tıbbi imkanlar kullanılarak sürdürülmektedir. Hastanın solunum durumu stabildir ve cihaz desteği gerektirmemektedir. Bu kritik süreçte gelişmeler oldukça hastanemiz tarafından bilgilendirmeler yapılacaktır."