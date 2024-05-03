CHP'ye geçen Keçiören Belediyesinden dikkat çeken karar! Tüm ilçede yasaklandı

Ankara'da, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Keçiören Belediyesi, ilçede Türkçe haricinde farklı dilde tabela kullanılmasını yasakladı. Kararın ardından konuşan Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Bu konuda çok hassasız. Yabancı tabela kullanımına izin vermeyeceğiz" dedi.

Keçiören Belediyesi meclis toplantısında, yabancı dilde tabela kullanımını yasaklayan Türkçe tabela kullanımı hakkındaki başkanlık teklifi için karar çıktı.

Belediyeden yapılan açıklamada, mayıs ayı belediye meclisi ilk toplantısında, yabancı dilde tabela kullanımı konusunun ele alındığı, oy birliğiyle yabancı dilde tabela kullanımını yasaklayan Türkçe tabela kullanımı hakkındaki başkanlık teklifinin kabul edildiği bildirildi.

'BU KONUDA HASSASIZ, İZİN VERMEYECEĞİZ'

Açıklamada konuya ilişkin görüşüne yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, yasalar gereği kurumsal markalar hariç tüm ilçede yabancı tabelaya geçit vermeyeceklerini bildirdi.

Özarslan, "İlçemizde Türkçe tabelaların kullanılmasını istiyoruz ve bu konuda çok hassasız. Yabancı tabela kullanımına izin vermeyeceğiz. Yanlış anlaşılmanın önüne geçmek adına söylüyorum, diline bakmadan tüm yabancı tabelaları kast ediyoruz. Bunun önüne geçeceğiz ve kabul etmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.