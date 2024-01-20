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    İhmal değil cinayet! Depremde 52 kişiye mezar olan Yonca Sitesi iddianamesi kan dondurdu

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Osmaniye'de 52 kişiye mezar olan Yonca Sitesi B Blok Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin kabul edilen iddianame cinayet gibi ihmalleri gözler önüne serdi. Bilirkişi raporunda apartman projesinin eksik, malzeme ve yapı denetiminin yetersiz olduğu kaydedildi.

    İhmal değil cinayet! Depremde 52 kişiye mezar olan Yonca Sitesi iddianamesi kan dondurdu
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılması sonucu 52 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı Osmaniye'deki Yonca Sitesi B Blok Apartmanı'nın müteahhidi Ali K. ve fenni mesulü Ayhan G. hakkında Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

    22 YIL HAPİS CEZASI

    Sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

    İhmal değil cinayet! Depremde 52 kişiye mezar olan Yonca Sitesi iddianamesi kan dondurdu

    EKSİK PROJE, İŞÇİLİK HATALARI, EKSİK MALZEME

    İddianamede, apartmanın yıkılmasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna da yer verildi. Binanın statik ve etriye hesapları, bindirme boyları, döşeme ve taşıma sisteminin Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (1998) hükümlerine uygun yapılmadığına yer verilen raporda, şunlar kaydedildi:

    "Yonca Apartmanı B Blok binasının, projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapı denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkılmış olduğu görüşüne varılmıştır. Mevcut beton mukavemetinin statik projede öngörülen beton sınıfını sağlamaması nedeniyle yapının fenni mesulünün ve yapı müteahhidinin sorumlu olduğu görüş ve kanaatlerine ulaşılmıştır."

    İhmal değil cinayet! Depremde 52 kişiye mezar olan Yonca Sitesi iddianamesi kan dondurdu

    Mevzuata ve yapı tekniğine aykırı şekilde çalışma gerçekleştiren müteahhit Ali K. ve fenni mesul Ayhan G.'nin apartmandaki ölüm ve yaralanmalardan sorumlu olduğu belirtilen iddianamede, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmaları istendi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    KahramanmaraşDepremOsmaniye
    Haberler > Gündem > İhmal değil cinayet! Depremde 52 kişiye mezar olan Yonca Sitesi iddianamesi kan dondurdu
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