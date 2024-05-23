Çocuklara şiddet uygulanan kreşe kepenk vuruldu!

Antalya'nın Finike ilçesinde bir kreşin müdürü çocuklara şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bu gelişmenin üzerine harekete geçti.

14 Mayıs tarihindeki ‘çocuğa şiddet’te olayında 46 yaşındaki fail Ö.Ü., şikayet üzerine tutuklanmıştı. Yaşanan menfur olay sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kreş hakkında karar aldı.

KREŞE KEPENK VURULDU

İl Müdürlüğü, Antalya Valiliğine gönderdiği yazıda, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin kuruluş ve işleyiş esaslarına göre, "kurucu veya kuruluş müdürünün kuruluşta hizmet verilen kişilere yönelik tehdit, baskı veya özgürlüğünü keyfi engellenmesini de içeren fiziksel, cinsel, tıbbi, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veren eylemlerinin tespit edilmesi halinde kuruluşun doğrudan kapatılacağı" bildiriminde bulunuldu.

Talep üzerine konuyu inceleyen Valilik, kreşin kapatılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Baba S.C.A. 14 Mayıs'ta jandarmaya başvurarak, kızının Kum Mahallesi'ndeki kreşte darbedildiği şikayetinde bulunmuştu. Kreşin güvenlik kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, iki çocuğu darbettiği belirlenen kreş müdürü Ö.Ü'yü (46) gözaltına almıştı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanmıştı.