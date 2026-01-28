Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, sosyal medyadan mesleğin gerekleri ve saygınlığı ile bağdaşmayan, etkileşim arzusuna dayalı paylaşımlarda bulunan yargı mensuplarını eleştirdi. Akış'ın ifadelerinin Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in paylaşımlarına yönelik olduğu düşünülüyor.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, sosyal medya hesabından son dönemde paylaşımlarıyla öne çıkan hukukçulara eleştiride bulundu.

Akış, söz konusu paylaşımlarla ilgili "Sosyal medya üzerinden şahsi PR çalışmalarında bulunmak, vatandaşlarımızın adalet kurumundan beklediği ciddiyete uygun düşmediği gibi bu tarz sorumsuz davranışların devlet geleneğimizde de yeri yoktur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış

Mustafa Akış'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Ne yazık ki bir süredir dijital platformlarda bazı yargı mensuplarımızın mesleğin gerekleri ve saygınlığı ile bağdaşmayan, etkileşim arzusuna dayalı paylaşımlarda bulunduklarını gözlemliyoruz.

Adeta 'influencer hakim/savcı' algısına yol açan sosyal medya hareketlerinin, yargının kurumsal saygınlığını ve yargıya duyulan güveni olumsuz etkilediği açıktır.

Sosyal medya üzerinden şahsi PR çalışmalarında bulunmak, vatandaşlarımızın adalet kurumundan beklediği ciddiyete uygun düşmediği gibi bu tarz sorumsuz davranışların devlet geleneğimizde de yeri yoktur.



Profil fotoğrafından paylaşılan metinlere kadar her türlü dijital içerikte mesleki saygınlığın gözetilmesi bence esas olmalıdır. Bu kapsamda Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (08.03.2022 tarihli ve 639 sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul ettiği) Sosyal Medya Kullanım Rehberi’ni bir kez daha tüm ilgililerin dikkatine sunuyorum."

YAVUZ ENGİN'İN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz hafta 'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in paylaşımları gündem olmuş ve uzun süre konuşulmuştu. Mustafa Akış'ın ifadelerinin Yavuz Engin'in paylaşımlarına yönelik olduğu düşünülüyor.

ÖNERİLEN HABERLER MAGAZİN Yılmaz Güney çıkışı dikkat çekmişti! Savcı Yavuz Engin iki sanatçıyı örnek gösterdi

Haberle İlgili Daha Fazlası