Erdoğan, Kültür Sanat Büyük Ödüllerinde Gazze'ye değindi: 2024 zalimlerin ceza aldığı yıl olacak

21 Aralık 2023 04:39 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 08:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde “Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri” törenine katıldı. Ödüle layık görülenleri tebrik eden Erdoğan “Gök kubbede bıraktığımız yegâne izin hoş bir seda olduğu gerçeğinin en güzel temsilcileri işte bu isimlerdir. Ödüllerini takdim ettiğimiz tüm kültür-sanat insanlarımıza, yaptıkları katkılar için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Kültür ve sanat alanında yapılan yatırımların meyvesini vermesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

HERKESİN ÖNÜNÜ AÇTIK

>> Fikrine, zikrine, meşrebine bakmaksızın, kendini kültür ve sanatın hangi alanında olursa olsun ifade etmek isteyen herkesin önünü açtık. Bilhassa gençlerimizin bize ne kadar farklı gelirse gelsin bu yöndeki gayretlerini takdir ettik, teşvik ettik.

>> Yapay zekâ gibi teknolojinin algılarımızı zorlayan uygulamaları karşısında en önemli gücümüz insanın özgün üretim yeteneğini koruyacak ve geliştirecek yolları açık tutmaktır.

>> Yüzlerce beynin çalıştığı bir Teknoparka hangi hissiyatla bakıyorsak, yüzlerce yüreğin attığı konservatuvara, kültür-sanat mahfiline de aynı yaklaşıyoruz. Ancak buna rağmen kültür sanat üretimi arzu ettiğimiz seviyede değilse sebeplerini çok iyi düşünmek, tefekkür etmek, özellikle ideolojik dayanışmanın ülkemize maliyetini tartışmak mecburiyetindeyiz.

>> Şu gerçeğin kabul edilmesi gerekir. Türkiye, cumhuriyet tarihinin en önemli demokrasi ve kalkınma atılımlarını hayata geçirirken medeniyet ve tarih mirasına da en önemli yatırımları yaptığı dönemi hamdolsun bizimle yaşamıştır.

YÜZLEŞMEMİZ GEREKİR

>> Kültür, sanat ve akademi dünyasını tek tipleştiren, baskı ve tahakküm altında tutan ‘ideolojik kabileler’ gerçeğiyle bir an önce yüzleşmemiz gerekir.

YAPTIKLARI UTANÇ VERİCİ

>>(İsrail’in Filistin’e saldırıları) Anlı şanlı onca devletin İsrail’in katliam ve hırsızlık üzerine kurulu vahşi saldırıları karşısında eli kolu bağlı durması, insanlık adına utanç vericidir. İnşallah 2024, zalimlerin hak ettikleri cezayı gördüğü, mazlumların yaralarının sarıldığı bir yıl olacaktır diye inanıyorum. Tarih bu iğrenç tabloyu, buna yol açanları, göz yumanları meşrulaştırmaya çalışanları hak ettikleri şekilde yargılayacak.

>> Hülasaten ülkemizi her alanda olduğu gibi kültür sanat faaliyetleri konusunda da Türkiye Yüzyılı hedeflerimize uygun bir seviyeye yükseltmekte kararlıyız. Cumhuriyetimizin ikinci asrını Anadolu’daki varlığımızın bin yılını hakkıyla değerlendirmenin yolu medeniyetimizi maddi ve manevi tüm unsurlarıyla yeniden şaha kaldırmaktan geçiyor. Bu kutlu yolda en büyük desteği de siz kültür sanat insanlarımızdan bekliyoruz.

"KÜLTÜR VE SANAT TOPLUMUN ÇİMENTOSUDUR"

“Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, marifetin iltifata tabii olduğu anlayışıyla ihdas edilmiştir” diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Kültür sanat faaliyetlerini bütün kesimleriyle toplumu kaynaştıran, birleştiren bir çimento olarak görüyoruz. Kendi zihniyetlerine göre bir makbul vatandaş imal etme peşinde koşanlar, medeniyetimizin ve tarihimizin binlerce yıllık müktesebatına sırt çevirmişlerdir. Anadolu’nun tamamında milattan önceki asırlardan başlayarak bu topraklarda varlık göstermiş toplumların, devletlerin, medeniyetlerin hepsinin izlerini ortaya çıkarmanın ve yaşatmanın gayreti içinde olduk.