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Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak! Bakırköy-Kirazlı metrosu bugün hizmete giriyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak! Bakırköy-Kirazlı metrosu bugün hizmete giriyor
İstanbul, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören- Bağcılar Kirazlı Metro Hattı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek törenle açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören- Bağcılar Kirazlı Metro Hattı’nda incelemelerde bulundu.

Uraloğlu, 2 hafta önce hizmete sundukları Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı’nın ardından, Bakırköy- Kirazlı Metro Hattı’nı başarıyla tamamlayarak hizmete açacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak! Bakırköy-Kirazlı metrosu bugün hizmete giriyor - 1. Resim

Uraloğlu, “Açacağımız Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattımız 8,4 kilometre uzunluğunda ve 7 istasyonu bulunmakta” dedi.

Hattın açılmasıyla seyahat sürelerinin de kısalacağına dikkat çeken Uraloğlu “Bu sayede Kayaşehir-Bakırköy Sahili arası 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-İncirli 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı 27 dakika, Metrokent-Özgürlük Meydanı 30 dakikadır. Toplamda ekonomik kazancımız 6,1 milyar dolar civarında olacaktır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak! Bakırköy-Kirazlı metrosu bugün hizmete giriyor - 2. Resim

Bakan Uraloğlu İstanbul’daki temaslarının ardından Çan/Etili, Bayramiç çevre yolları ve Çanakkale Merkez Sarıcaeli Kavşağı’nın toplu açılış törenine katıldı.

2002 yılından bu yana Çanakkale’nin ulaşım ve iletişim altyapısı için 163 milyar 159 milyon lira yatırım yaptıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, “Açıldığı günden bu yana yaklaşık 5 milyon 536 bin araç Çanakkale Köprüsü’nden geçiş yaptı” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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