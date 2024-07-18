Cumhurbaşkanı Erdoğan İrlanda Meclis Başkanı Fearghail'i kabul etti
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabullerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Meclis Başkanı Sean O Fearghail ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda Meclis Başkanı Sean O Fearghail'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kabulde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı