Cumhurbaşkanı Erdoğan İrlanda Meclis Başkanı Fearghail'i kabul etti

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 18 Temmuz 2024 15:12 - Güncelleme: 18 Temmuz 2024 15:16 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabullerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Meclis Başkanı Sean O Fearghail ile görüştü.