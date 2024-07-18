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Cumhurbaşkanı Erdoğan İrlanda Meclis Başkanı Fearghail'i kabul etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan İrlanda Meclis Başkanı Fearghail&#039;i kabul etti

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabullerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Meclis Başkanı Sean O Fearghail ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda Meclis Başkanı Sean O Fearghail'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İrlanda Meclis Başkanı Fearghail'i kabul etti - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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