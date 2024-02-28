Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Devletin 'gizli anayasası' 'Kırmızı Kitap' güncelleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, devletin 'gizli anayasası' olarak bilinen ve 'kırmızı kitap' olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin güncellenmesi için çalışmalar başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği harekete geçti. Devletin 'gizli anayasası' olarak bilinen ve kamuoyunda 'Kırmızı Kitap' olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin güncellenmesi için çalışma başlatıldı.

Gizliliği nedeniyle kamuoyunda 'Kırmızı Kitap' olarak da adlandırılan belgenin güncellenmesine yönelik Bakanlıklardan ve ilgili kuruluşlardan görüşler alınmaya başlandı. Yapılacak çalışmaların ardından konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, nisan ayının başında yapılması planlanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor.

SON OLARAK 2019'DA GÜNCELLENDİ

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, içeriği itibarıyla devletin iç ve dış tehdit algılamalarını madde madde ortaya koyan bir belge niteliği taşıyor. Belge, tehditteki değişikliklere göre belirli aralıklarla Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında güncelleniyor.

Milli Güvenlik Kurulunun belirlediği görüşler dahilinde iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi son olarak 30 Eylül 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen MGK toplantısında ele alınmıştı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada konuyla ilgili "Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelerin milli güvenliğimize yönelik tesirlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi görüşülmüş ve uygun bulunmuştur" ifadesine yer verilmişti.