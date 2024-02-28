Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MYK'da bakanlara kritik seçim talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısından detaylar ortaya çıktı. Yerel seçim çalışmalarına büyük önem veren Erdoğan, bakanlara "Herkes sahada olsun. Seçime kadar gece gündüz vatandaşla bir arada olun” talimatını verdi.

Yerel seçim öncesi her gün bir kentte miting yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını hızlandırdı. 31 Mart seçimlerinden önce gerçekleştirilen son MYK'da tüm bakanlar eksiksiz bir şekilde yer aldı.

"HERKES SAHADA OLSUN" TALİMATI

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre Erdoğan, yerel seçimlere başarılı olacaklarına inandığını söyledi. Tüm MYK üyelerine talimat veren Erdoğan, "Meclis çalışmalarını artık bitirin, herkes sahada olsun. Seçime kadar gece gündüz vatandaşla bir arada olun” dedi.

TBMM, bu hafta sekizinci yargı paketinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından tatile girecek.

BAKANLARIN SAHAYA İNMESİ OLUMLU ETKİ YAPTI

Öte yandan anket çalışmaları da toplantıda değerlendirildi. Vatandaşların bakanları kentlerdeki seçim çalışmalarında görmesinin, anket sonuçlarını olumlu yönde etkilediği belirtildi. Ayrıca MYK toplantısında Erdoğan’ın, yeniden aday gösterilmediği için başka partilere geçerek AK Parti’ye rakip olan belediye başkanlarının bulunduğu il ve ilçelere yönelik özel çalışma yapılması talimatı verdiği de bildirildi.