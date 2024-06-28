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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluşunun 2233. yılı kutladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Kara Kuvvetleri&#039;nin kuruluşunun 2233. yılı kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kara Kuvvetleri, Tebrik, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluşunun 2233. yıl dönümünü kutladı. X hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mazisi şanla, şerefle, nice büyük zaferle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kara Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarını selamlıyor, aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluşunun 2233. yıl dönümünü kutladı.

Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Kara Kuvvetlerimizin 2233’üncü kuruluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı;

"Mazisi şanla, şerefle, nice büyük zaferle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kara Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarını selamlıyor, aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluşunun 2233. yılı kutladı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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