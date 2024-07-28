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Cumhurbaşkanı Erdoğan yanına gelen çocuğu elini öpmesi için uyardı! Harçlığı kapıp Cumhurbaşkanına sarıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yanına gelen çocuğu elini öpmesi için uyardı! Harçlığı kapıp Cumhurbaşkanına sarıldı

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'deki afetzedelere anahtar teslimatı töreninde yanına gelen bir çocuğu elini öpmesi için uyardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini öpen çocuğa sarılıp harçlık verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü memleketi Rize'deki Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi İl Geneli Kentsel ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yanına gelen çocuğu elini öpmesi için uyardı! Harçlığı kapıp Cumhurbaşkanına sarıldı - 1. Resim

ELİNİ ÖPEN ÇOCUĞA HARÇLIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından hak sahibi afetzedelere anahtarları teslim edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailelerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Ailelerle sahnede görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine koşan bir çocuğu elini öpmemesi üzerine uyardı. Erdoğan, küçük çocuğun elini öpmesinin ardından kendisine harçlık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yanına gelen çocuğu elini öpmesi için uyardı! Harçlığı kapıp Cumhurbaşkanına sarıldı - 2. Resim

Ailesiyle sahneye gelen çocuk, harçlık aldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarıldı. Ağabeyi ile birlikte Erdoğan'ın yanından ayrılmayan çocukların mutlulukları dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yanına gelen çocuğu elini öpmesi için uyardı! Harçlığı kapıp Cumhurbaşkanına sarıldı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
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