Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın onursal başkanı olduğu Şule Yüksel Şenler Vakfı ile "The Malcolm X & Dr. Betty Shabazz Memorial and Educational Center" iş birliğiyle hayata geçirilen "Yankılar" Sergisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, serginin açılışına katıldı.

SERGİDEN DETAYLAR

"Yankılar" Sergisi, geleneksel biyografi anlatımının ötesine geçerek Doğu ile Batı ve inanç ile direniş arasında diyalog kuruyor. Serginin merkezinde yer alan "yankı" kavramı sadece sesin tekrarı değil devamlılığın, yansımanın ve dönüşümün estetik simgesi olarak ele alınıyor.

Ziyaretçiler, kelimelerin ve inançların sınırları aşarak nasıl ortak adalet çağrısına dönüştüğünü deneyimlemeye davet ediliyor. Dört tematik bölümden oluşan serginin "Malcolm'un Yolu - Şule'nin Yolu" bölümünde iki ismin 1960'lı yıllardaki eş zamanlı hayat kesitleri ve dönüşüm yolculukları, dönemin ruhunu yansıtan siyah-beyaz fotoğraflarla sunuluyor.

"Malcolm'un Ateşi - Şule'nin Işığı" bölümünde yapay zeka teknolojisiyle yeniden üretilen sesler, ortak manifestoyu seslendirerek mekansal yankı oluşturuyor. "Çağrı" bölümünde aynı açıya sahip iki hitap fotoğrafı üst üste bindiriliyor. İzleyicinin konumuna göre görüntü dönüşerek bir açıdan Şule Yüksel Şenler, diğerinden Malcolm X görünür hale getiriliyor. "Malcolm'un Kalbi - Şule'nin Aklı" bölümündeki mektuplar, notlar ve eskizler ise iki figürün iç dünyasını açığa çıkarıyor. Ziyaretçiler, bu ortak mirasa kendi mektuplarını ekleyerek katılım sağlayabiliyor.

İlk etabı 29 Mart'ta New York'taki BM Genel Merkezi'nde açılan serginin ikinci etabı, AKM'de 27 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

